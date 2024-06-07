Водойми Кременчуччини продовжать зариблювати: в області ухвалили програму розвитку рибгоспу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 141

Це сприятме збільшенню популяції риби та підвищенню промислової й економічної стабільності області

Кременчуцьке та Кам’янське водосховище продовжать зариблювати впродовж наступних років. Про це у своєму телеграм-каналі пише начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Фахівці ОВА розробили програму розвитку рибного господарства Полтавщини на 2024-2028 роки, яку 6 червеня підтримали депутати на сесії обласної ради.

Продовжуємо підтримувати рибне господарство регіону та працюємо над покращенням екологічного стану водойм у межах області. У планах — зариблення Кременчуцького, Кам’янського водосховищ та інших водойм, — коментує Філіп Пронін.

За його словами, це сприятме збільшенню популяції риби та підвищенню промислової й економічної стабільності області.

Також Пронін зазначає, що Полтавщина стала першою областю, яка провела запуск риби у водойми під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, цього року водосховища у Кременчуцькому районі зариблювали двічі. Загалом у водойми випустили майже 10 тонн риби.



