Сховища кременчуцьких шкіл затопило через зливу — мер

Вчора, 22:00 Переглядів: 253

Через вчорашні зливи у Кременчуці затопило 8 укриттів, що розташовані у місцевих школах. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 6 червня.

— Один об’єкт є, де будівельники двері забули встановити. Ну, це така історія у них звичайна. По ліцею № 4 у нас «ливньовка» не прийняла стоки — вона працювала, але її діаметра не вистачало, щоб пропустити все, і фактично відбувалось підтоплення, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Нагадаємо, у другій половині доби 5 червня у Кременчуці пройшла злива зі шквалами та градом. Внаслідок негоди в місті затопило вулиці, тимчасово зупинився рух громадського транспорту, рятувальники прибирали повалені дерева, що лежали на дорогах, машинах та будівлях у Кременчуцькому районі.

За два роки будівництва укриттів в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень. Відомо, що у 2023 році на укриття було витрачено понад 46 мільйонів гривень. Цьогоріч на облаштування сховищ хочуть профінансувати 48 мільйонів гривень. Вже за 2024 рік підрядникам, які виконують роботи в школах, сплатили понад 19 мільйонів гривень. Майже 30 мільйонів місто планує сплатити вже після виконання робіт. Станом на березень 2024 року, за словами керівника департаменту освіти Геннадія Москалика, додатково на облаштування сховищ необхідно виділити ще 17 млн грн.