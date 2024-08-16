Парламентський комітет підтримав законопроєкт про позбавлення держнагород колаборантів

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Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за дорученням Президента України на позачерговому засіданні розглянув та рекомендував парламенту прийняти за основу закон щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України (реєстр. № 11410) був зареєстрований у Верховній Раді сьогодні, 16 серпня. Ініціатор законопроєкту — Президент України Володимир Зеленський.

Як зазначається у повідомленні, цей законопроєкт був розроблений з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення. Це злочини проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Позбавляти державних нагород пропонують також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

У пояснювальній записці до законопроєкту № 11410 йдеться про те, що «мають місце випадки, коли особи, нагороджені державними нагородами України, вчиняють дії з популяризації, пропаганди держави-агресора та її органів влади, їх представників, інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування і визнання правомірною окупації території України».

А окремі особи, нагороджені державними нагородами України, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, зберігають статус нагороджених державними нагородами України, а також можливість користуватися відповідними правами і пільгами, передбаченими для нагороджених осіб.

У законопроєкті пропонується:

встановити новий вид покарання — позбавлення державної нагороди України;

передбачити, що особа, засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, яка має державну нагороду України, може бути позбавлена за обвинувальним вироком суду цієї державної нагороди України;

запровадити механізм забезпечення виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України;

встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених такими нагородами;

встановити, що підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Зазначається, що за роки незалежності України державними нагородами було відзначено чимало гідних людей. Проте серед нагороджених осіб є й ті, які публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора. Збереження за такими громадянами державних нагород є неприпустимим.

Засідання комітету відбувалося коли Президент України Володимир Зеленський звернувся з дорученням до Верховної Ради України:

— Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально — так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. І я прошу Верховну Раду України зібратися для розгляду цих питань невідкладно у найближчий час, — заявив Володимир Зеленський.