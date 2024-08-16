Парламентський комітет підтримав законопроєкт про позбавлення держнагород колаборантів

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за дорученням Президента України на позачерговому засіданні розглянув та рекомендував парламенту прийняти за основу закон щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України (реєстр. № 11410) був зареєстрований у Верховній Раді сьогодні, 16 серпня. Ініціатор законопроєкту — Президент України Володимир Зеленський.
Як зазначається у повідомленні, цей законопроєкт був розроблений з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення. Це злочини проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Позбавляти державних нагород пропонують також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.
У пояснювальній записці до законопроєкту № 11410 йдеться про те, що «мають місце випадки, коли особи, нагороджені державними нагородами України, вчиняють дії з популяризації, пропаганди держави-агресора та її органів влади, їх представників, інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування і визнання правомірною окупації території України».
А окремі особи, нагороджені державними нагородами України, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, зберігають статус нагороджених державними нагородами України, а також можливість користуватися відповідними правами і пільгами, передбаченими для нагороджених осіб.
У законопроєкті пропонується:
Зазначається, що за роки незалежності України державними нагородами було відзначено чимало гідних людей. Проте серед нагороджених осіб є й ті, які публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора. Збереження за такими громадянами державних нагород є неприпустимим.
Засідання комітету відбувалося коли Президент України Володимир Зеленський звернувся з дорученням до Верховної Ради України:
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