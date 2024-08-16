На Полтавщині поліція розшукує Юрія Савельєва

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 89

Поліція Полтавщини розшукує 46-річного Юрія Савельєва, який 11 серпня поїхав з дому в селі Терешки та не повернувся. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого: на вигляд 40-46 років, зріст близько 175 см, худорлява статура, темне волосся з сивиною, блакитні очі.

На момент зникнення був одягнений у бежеві брюки та футболку. При собі мав вудки та інше рибальське спорядження.

Тих, кому відома інформація, яка може допомогти у розшуку, поліціянти просять повідомити її за телефонами: 0991858378, 0665931843, на спецлінію 102 або іншим зручним для вас способом.

Нагадаємо, що також поліція розшукує Вікторію Мороз.