Де у Кременчуці у суботу не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 1

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 17 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 с. Потоки З 8.00 до 17.00 вул. Вільної України, 3-14;

вул. Козацька, 61/31-94А;

вул. Платухіна, 3-23;

вул. Сергія Кульчицького, 16-49;

просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118;

просп. Полтавський, 34-48;

туп. Кременецький, 3-26;

туп. Степовий, 1-9. Нагадаємо, наступного тижня в Україні можуть повернутися до графіків відключення електроенергії.

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