Де у Кременчуці у суботу не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 17 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
З 8.00 до 17.00
- вул. Вільної України, 3-14;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- вул. Платухіна, 3-23;
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
- просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118;
- просп. Полтавський, 34-48;
- туп. Кременецький, 3-26;
- туп. Степовий, 1-9.
Нагадаємо, наступного тижня в Україні можуть повернутися до графіків відключення електроенергії.
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