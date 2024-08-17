Модерн, брехня та успіх: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Сергій Плохій «Українська Кліо»
Це книжка знаного українського й американського історика уміщує нариси про Україну від ранньомодерних часів до сучасності. Три розділи про історію, істориків та пам’ять об’єднують есеї, нариси й огляди, присвячені переломним подіям української історії та дослідникам, чий внесок у її написання найбільш значимий у новітній історії.
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Джон Маррс «Ув’язнені брехнею»
Щовечора Меггі та її доросла донька Ніна вечеряють разом. Після цього Ніна проводжає матір до її кімнати на горищі і до важкого ланцюга, на якому тримає її там.
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Роберт Кіосакі «Багатий тато, бідний тато»
Книга є бестселером в багатьох країнах світу уже не перший рік. Це книга про відповідальність, яку ви несете за свої фінансові справи, і про те, як збільшувати своє багатство шляхом керування грішми. Вона допоможе дізнатися про те, як потрібно навчати дітей розпоряджатися грошима, щоб у майбутньому вони мали фінансовий успіх.
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