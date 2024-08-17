Модерн, брехня та успіх: що кременчужанам почитати на вихідних

Це книжка знаного українського й американського історика уміщує нариси про Україну від ранньомодерних часів до сучасності. Три розділи про історію, істориків та пам’ять об’єднують есеї, нариси й огляди, присвячені переломним подіям української історії та дослідникам, чий внесок у її написання найбільш значимий у новітній історії.

Джон Маррс «Ув’язнені брехнею» Щовечора Меггі та її доросла донька Ніна вечеряють разом. Після цього Ніна проводжає матір до її кімнати на горищі і до важкого ланцюга, на якому тримає її там.

Мати позбавила Ніну усього, що та любила, тож зараз Меггі розплачується за свої злочини. Але є багато таємниць минулого, про які донька не знає, і Меггі налаштована залишити все як є – навіть якщо це вартуватиме їй життя.