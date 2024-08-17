Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Кременчук

Модерн, брехня та успіх: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 126

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Сергій Плохій «Українська Кліо»

Це книжка знаного українського й американського історика уміщує нариси про Україну від ранньомодерних часів до сучасності. Три розділи про історію, істориків та пам’ять об’єднують есеї, нариси й огляди, присвячені переломним подіям української історії та дослідникам, чий внесок у її написання найбільш значимий у новітній історії.

Джон Маррс «Ув’язнені брехнею»

Щовечора Меггі та її доросла донька Ніна вечеряють разом. Після цього Ніна проводжає матір до її кімнати на горищі і до важкого ланцюга, на якому тримає її там.
Мати позбавила Ніну усього, що та любила, тож зараз Меггі розплачується за свої злочини. Але є багато таємниць минулого, про які донька не знає, і Меггі налаштована залишити все як є – навіть якщо це вартуватиме їй життя.

  

 

 

Роберт Кіосакі «Багатий тато, бідний тато»

Книга є бестселером в багатьох країнах світу уже не перший рік. Це книга про відповідальність, яку ви несете за свої фінансові справи, і про те, як збільшувати своє багатство шляхом керування грішми. Вона допоможе дізнатися про те, як потрібно навчати дітей розпоряджатися грошима, щоб у майбутньому вони мали фінансовий успіх.
0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Depositphotos
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх