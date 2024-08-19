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На Полтавщині 188 засуджених виявили бажання мобілізуватися — більшість з них вже захищає Україну

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 115

 

Суди умовно-достроково звільнили 137 засуджених за нетяжкі злочини в’язнів для служби у ЗСУ

Станом на 1 липня 188 засуджених на Полтавщині виявили бажання мобілізуватися до лав ЗСУ. З них 170 осіб пройшли первинний медогляд, а 158 — військово-лікарську комісію.

Суди задовольнили 137 подань від установ виконання покарань про умовно-дострокове звільнення засуджених й ці люди вже захищають Україну. Про це стало відомо з інформації про результати діяльності органів прокуратури Полтавської області у першому півріччі 2024 року, яку підготували для розгляду на сесії Полтавської обласної ради.

Нагадаємо, наприкінці липня секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що у Збройних силах України служать вже понад 3800 звільнених в’язнів, які підписали контракт із ЗСУ. Він вважає, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.

А заступниця міністра юстиції Олена Висоцька тоді ж зауважила, що загалом, з дня набрання чинності Закону України, 6101 засуджений виявив бажання долучитись до лав ЗСУ. З них 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на військовий вишкіл.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони України не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконний обіг наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці. Для всіх інших, хто бажає бути мобілізованим, діє умова, що до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію

Законом передбачено, за ув’язненими, яких звільнили задля служби в ЗСУ, на 12 місяців встановлюють адміністративний нагляд  їм заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини та місця перебування, визначеного командиром. Також вони мають заборону на виїзд чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі дислокації військової частини.

Ще до ухвалення цього закону «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: telegraf.com.ua
Теги: засуджений мобілізовані мобілізація Міністерство юстиції ЗСУ
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