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Надзвичайні новини

На Полтавшині юнак на мотоциклі влетів у дерево — постраджали двоє

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 0

 

Обидва травмованих — неповнолітні

18 серпня близько 7.20 на автодорозі між селами Михнівка та Сухорабівка Решетилівської громади сталася ДТП, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, 17-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням мотоцикла Musstang Vista, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Унаслідок ДТП водія мотоцикла та його 15-річну пасажирку ушпиталили з травмами.

 

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що 16 серпня поблизу Пирятина на 153 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський» мотоцикл «Дельта» зіткнувся з автомобілем Mazda 6.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП мотоцикл
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