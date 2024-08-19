Завтра Кременчук попрощається з полеглим воїном Тарасом Роговим

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7 серпня, захищаючи територіальну цілісність України, під час агресії військ Російської Федерації в районі села Свердликово, Суджанського району, Курської області, загинув Тарас Анатолійович Роговий. Про це повідомив Департамент соціального захисту населення Кременчука.

У полеглого воїна залишилися мати та сестра.

Поховання Тараса Рогового відбудеться 20 серпня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблого.