Завтра Кременчук попрощається з полеглим воїном Тарасом Роговим

7 серпня, захищаючи територіальну цілісність України, під час агресії військ Російської Федерації в районі села Свердликово, Суджанського району, Курської області, загинув Тарас Анатолійович Роговий. Про це повідомив Департамент соціального захисту населення Кременчука.
У полеглого воїна залишилися мати та сестра.
Поховання Тараса Рогового відбудеться 20 серпня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблого.
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