Колишній рентгенкабінет стоматполіклініки біля набережної у Кременчуці планують віддати за $12 тисяч

Приміщення на вулиці Троїцька 2-А площею близько 35 кв.м, де раніше знаходився рентгенкабінет стоматполіклініки, готують до приватизації.

З документів, ухвалених міськвиконкомом, зрозуміло, що ціна продажу складе приблизно $12 тис. Тобто, комунальне майно на набережній біля Дніпра, навпроти острівця «Фантазія», продадуть за ціною близько $350 за кв. м.

Ось фото приміщення, знайдені на сайті Prozorro.Продажі:

Як приміщення у центрі орендували за 3600 грн

12 лютого відбувся аукціон на право оренди приміщення на вул. Троїцька, 2 А. Зареєструвалися два учасники. Один ФОП трьох раундах пропонував 5500 грн, інший приблизно 3600 грн та у запеклій боротьбі підвищив ставку аж на 34 грн. ФОП, який пропонував орендувати приміщення за 5500 грн на місяць, дискваліфікували (відмовили в затвердженні протоколу). Причина відмови у протоколі аукціону не вказана. Виграв ФОП Тимошенко Світлана Анатоліївна, який запропонував за оренду приміщення аж на 75 грн більше за стартову вартість.

Підсумок — приміщення віддали в оренду за 3627 грн на місяць, вартість оренди склала приблизно 102 грн за кв. м. Договір оренди підписали 28 лютого. Наступного дня визначили ринкову вартість приміщення.

За три тижні, 19 березня, ФОП Тимошенко Світлана Анатоліївна звернулась до мерії щодо надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень. Вже за три дні, 22 березня (напрочуд оперативно для міської влади!) міськвиконком дає згоду на здійснення «поліпшень».

Тобто, за три дні фантастично оперативна мерія вирішує фактично продати приміщення біля набережної. Адже дає дозвіл на невід'ємні поліпшення, а за законодавством, якщо орендар отримає таке «добро» та вкладе у ремонт понад 25% від ринкової вартості, він матиме право викупу приміщення без аукціону за привабливою ціною.

Також мерія затверджує цю ринкову вартість — 405 тис. грн без ПДВ. Вартість з ПДВ складе приблизно 490 тис. (близько $12 тис.). Ось ухвалене рішення:

А ось середня ціна за кв.м у Кременчуці за даними сайту DIM. RIA. У центрі вартість, звісно, більша.

Хто може стати майбутнім власником невеличкого шматка поліклініки? Хто отримає право викупити невеличке приміщення з миловидним краєвидом на Дніпро та набережну? Орендар, тобто, Тимошенко Світлана Анатоліївна.

Дивним чином, ми знайшли Світлану Анатоліївну Тимошенко (чи її повну тезку) на сайті Кременчуцької міської ради, на сторінці помічників кременчуцького депутата Геннадія Іваняна.

Вангуємо, що буде далі: акти затвердження здійснених невід'ємних поліпшень, рішення міськвиконкому та сесії про відчуження приміщення (продадуть за «ринковою ціною», вже затвердженою міськвиконкомом). Тобто, орендар зможе його викупити без конкурсу за ціною близько $12 тис. Воно знаходиться у безпосередній близькості до приміщення колишньої стоматполіклініки, для якої мерія нині теж шукає орендарів.

Власне, розпродаж комунального майна у Кременчуці — це саме те, що ми спостерігаємо зараз. Схоже, що приміщення стоматполіклініки у «козирному» місці біля Дніпра просто «роздроблять» та продадуть за згаданою вище схемою.

Це буде не перший випадок, коли комунальне майно буквально за кілька місяців «відходить» за копійки у приватну власність. Схема однакова: конкурс оренди, після якого підприємець прохає виконком надати дозвіл на невід'ємні поліпшення (по суті ремонт, аби вести власний бізнес). Якщо дозвіл надано та сума вкладень становить понад 25% від ринкової вартості майна, то наступний крок — приватизація комунального майна.

Як нищили мережу комунальних стоматполіклінік у Кременчуці

Нагадаємо, що у 2018 році кременчуцька влада ухвалила рішення про знищення мережі комунальних стоматологічних поліклінік.

Запропонували закрити три з них: поліклініку №2 на Молодіжному, №3 в центрі на набережній, та Крюківське відділення. Названа владою причина — утримання приміщень обходиться дорого.

Ми публікували раніше, що за версією «Телеграфа», вся ця метушня з реорганізацією стоматологічних поліклінік затіяна, щоб просто звільнити їх приміщення. А ключове приміщення, через яке почалася метушня — це приміщення стоматполіклініки №3. Воно розташоване на набережній, у сквері «Фантазія», вікна на Дніпро. Поліклініка займала весь перший поверх 4-під'їзного житлового будинку. А поруч із нею у скромному будиночку був розташований рентгенологічний кабінет. Це саме те, що зараз пішло в оренду та на «поліпшенні». Також ми публікували матеріал «Навіщо закривають три стоматполіклініки? «Комусь знадобилось якесь приміщення».

У 2018-му кременчужани прохали Міністерство охорони здоров’я врятувати кременчуцькі стоматполіклініки.

Раніше ми публікували, що стоматологи розповіли, як їх звільняють з комунальних стоматполіклінік.

Тоді у приміщення колишньої стоматполіклініки «переселили» вузькопрофільних спеціалістів 1-ї поліклініки. Тепер їх «виселяють» до Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського. Працівники стверджують, що у них є два тижні, аби звільнити приміщення.

Нагадаємо, 30 травня 2024 року міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому розповів, що приміщення поліклініки можуть віддати на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету.

Ще раніше, 28 травня, під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що реорганізацію проводять «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».