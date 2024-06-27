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У Кременчуці триває процес виселення поліклініки із приміщення на набережній

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 746

 

Медики говорять, у них є два тижні, аби звільнити територію

У Кременчуці триває процес виселення поліклініки із приміщення за адресою вулиця Троїцька, 2. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, переселятимуть медперсонал до Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського.

Працівники стверджують, що у них є два тижні, аби звільнити приміщення.

Підтверджує це і директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа. Говорить, процес звільнення приміщення наразі триває. Що ж буде там надалі, йому не відомо.

— Кажуть, що приміщення потрібне Малецькому, тому нас і виселяють, — розповіли Телеграфу працівники поліклініки.

 

 

Звільнятимуть медики повністю увесь перший поверх будівлі.

Нагадаємо, 30 травня міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому розповів, що приміщення поліклініки можуть віддати на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету.

Ще раніше, 28 травня, під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що вузькопрофільні фахівці, що нині працюють у приміщенні колишньої стоматологічного відділення на Троїцькій 2, у майбутньому працюватимуть в іншому медичному закладі міста.

За словами Малецького, реорганізацію проводять «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: поліклініка Перша міська лікарня
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