Що кременчуцька влада планує робити з приміщенням медустанови на набережній Дніпра

Приміщення медичного закладу, що розташоване на набережній Дніпра (вул. Троїцька, 2) можливо віддадуть на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 30 травня.
28 травня під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що вузькопрофільні фахівці, що нині працюють у приміщенні колишньої стоматологічного відділення на Троїцькій 2, у майбутньому працюватимуть в іншому медичному закладі міста.
За словами Малецького, реорганізацію проводять «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».
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