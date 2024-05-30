Що кременчуцька влада планує робити з приміщенням медустанови на набережній Дніпра

Приміщення медичного закладу, що розташоване на набережній Дніпра (вул. Троїцька, 2) можливо віддадуть на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 30 травня.

— Що, фінуправління переїжджає туди? А ми будемо ходити туди: прийшли, взяли в «Чотирьох сезонах» каву, сіли з Тетяною Григорівною на літньому майданчику фінуправління — і попрацювали. І виконком там проводити будемо, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Що передувало

28 травня під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що вузькопрофільні фахівці, що нині працюють у приміщенні колишньої стоматологічного відділення на Троїцькій 2, у майбутньому працюватимуть в іншому медичному закладі міста.

За словами Малецького, реорганізацію проводять «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».