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Що кременчуцька влада планує робити з приміщенням медустанови на набережній Дніпра

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 314

Медзаклад реорганізовують

Приміщення медичного закладу, що розташоване на набережній Дніпра (вул. Троїцька, 2) можливо віддадуть на аукціон або там розмістять один з підрозділів виконавчого комітету. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 30 травня.


— Що, фінуправління переїжджає туди? А ми будемо ходити туди: прийшли, взяли в «Чотирьох сезонах» каву, сіли з Тетяною Григорівною на літньому майданчику фінуправління — і попрацювали. І виконком там проводити будемо, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Що передувало

28 травня під час засідання виконавчого комітету стало відомо, що вузькопрофільні фахівці, що нині працюють у приміщенні колишньої стоматологічного відділення на Троїцькій 2, у майбутньому працюватимуть в іншому медичному закладі міста.

За словами Малецького, реорганізацію проводять «з метою поліпшення надання медичних послуг, наближення засобів діагностики до вузькопрофільних фахівців».


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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне
Теги: реорганізація лікарня
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