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Спорт

Спортсмени веслувального клубу «Гірник» потішили чудовими результатами на Кубку світу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 106 Партнерський проєкт

Кубок світу став останнім змаганням перед цьогорічними Олімпійськими іграми, що відбудуться в Парижі

24-26 травня в Познані (Польща) відбувся Кубок світу з веслування на байдарках і каное. Українці вибороли сім медалей різного гатунку. Загалом у межах II етапу Кубка світу збірна команда України посіла четверте місце в загальнокомандному заліку, здобувши 10 медалей — чотири золоті й по три срібні та бронзові.

Зокрема потішили чудовими виступами спортсмени веслувального клубу «Гірник», які тренуються на Полтавщині за підтримки компанії Ferrexpo. Так, Людмила Лузан у парі з Анастасією Рибачок у жіночій каное-двійці посіли друге місце на дистанції 500 метрів. Наш дует поступився лише китаянкам. У каное-одиночці на дистанції 200 м Людмила виборола золото.

Кубок світу став останнім змаганням перед цьогорічними Олімпійськими іграми, що відбудуться в Парижі. У веслуванні на байдарках та каное Україна загалом має 8 ліцензій (7 у спринті +1 у веслувальному слаломі). Змагання зі слалому проходитимуть з 27 липня по 5 серпня. У спринті спортсмени виступатимуть з 6 по 10 серпня. Загалом розіграють 16 комплектів нагород.

Людмила Лузан готувалася до Олімпіади спершу з Валерією Теретою, разом з якою завоювала ліцензію на Олімпіаду-2024. Втім за рішенням тренерів виступатиме на Олімпійських іграх з Анастасією Рибачок — нагадаємо, їхній дует виборов срібло на попередній Олімпіаді в Токіо.

«Мрію про олімпійське золото й докладаю максимум зусиль, щоб моя мрія стала реальністю», — зізналася Людмила Лузан, яка продовжує невтомно тренуватися як на затоці Дніпра, так і за кордоном під час навчально-тренувальних зборів.

Допомагає їй у цьому залізорудна компанія Ferrexpo, яка профінансувала придбання каное та придбання інвентарю для тренувань у ВК «Гірник», а також попри складні часи продовжує підтримувати в регіоні розвиток інших олімпійських видів спорту.

Нагадаємо, що Назар Павленко з Кременчука та Еліна Скляр з Горішніх Плавнів здобули «золото» Чемпіонату України з веслування.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні Гірник веслування
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