Абсолютна більшість українців вірить в перемогу України у війні з Росією — соцопитування

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Переважна більшість українців (80%) вірять в перемогу України у війні з Росією. При цьому, 38% вважають, що вона настане через 1–2 роки. Не вірять у перемогу лише 12% опитаних. Такими є результати соціологічного опитування Центру Разумкова.

Вірять в перемогу 84% жителів Західного та Центрального, 79% жителів Південного регіонів та 65% жителів Сходу країни.

Стосовно термінів настання перемоги, то оцінки тих респондентів, які в неї вірять, мало змінилися порівняно з березнем і січнем 2024 року, коли проводилися аналогічні опитування. Лише порівняно з січнем 2024 р. стало дещо більше тих, хто вірить, що перемога настане до кінця цього року (частка таких збільшилася з 20% до 24%).

Те, що вона настане через 1–2 роки вважають 38% опитаних, що для цього знадобиться від 3 до 5 років — 15%, що більш ніж 5 років — 5%, а що перемога відбудеться «навряд чи за мого життя» — лише 1%.

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (42%) тих, хто вірить у перемогу, відповіли, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння розпаду Росії.

14% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 8% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 8% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Опитування проводилося з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).