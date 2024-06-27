Суд призначив кримчанину, який воював проти ЗСУ на Запорізькому напрямку, 15 років позбавлення волі
Сьогодні, 16:32
Переглядів: 0
Розслідування проводили співробітники СБУ Полтавщини
За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури жителя Автономної Республіки Крим визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та добровільній участі громадянина України у збройному формуванні держави-агресора (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Покарання
Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обставини Справи
Прокурори в суді довели, що у грудні 2023 року чоловік відбував покарання в одній із виправних колоній Росії та добровільно підписав контракт із міноборони РФ про проходження військової служби. Його зарахували на посаду стрілка до 5-го батальйону «шторм-V» 71-го мотострілкового полку 42-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ та пообіцяли щомісячну заробітну плату понад 200 тисяч рублів.
Після військової підготовки чоловік воював проти Збройних Сил України на Запорізькому напрямку та брав участь в окупації захоплених територій. Він виконував накази командирів збройних сил РФ, евакуював поранених та загиблих військовослужбовців держави-агресора.
Взяття в Полон
У лютому 2024 року українські захисники взяли чоловіка в полон.
Розслідування
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Управління Служби безпеки України в Полтавській області.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.