Де у п'ятницю цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 28 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • С. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • Вул. Проліскова, 5, 11.

З 8.00 до 17.00

  • Вул. Криворудна, 2Б-ГК-22
  • Вул. Скеляста, 31-37
  • Вул. Сумська, 83-85
  • Вул. Хорольська, 4, 11/56, 27, 44
  • Туп. 1-й Озерний, 4-8
  • Пров. Кам'яногірський, 3/1-24
  • Вул. Озерна, 3-13
  • Туп. Озерний, 3/7-26/13
  • Вул. Садківська, 15/20-30/15
  • Пров. Садківський, 2-34А
  • Туп. Садківський, 3/3-23
  • Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
  • Вул. Лікаря Бончука, 28-30
  • Вул. Шістдесятників, 4А-15
  • Вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
  • Вул. Республіканська, 93, 93А
  • Вул. Експресівка, 47-58
  • Пров. Караванний, 1-23, 38, 48А
  • Просп. Полтавський, 159-187/2
  • Вул. Соні Делоне, 4
  • Вул. Хортицька, 3-28/56
  • Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
  • Пров. Арсенальний, 3-16
  • Вул. Європейська, 44А-58/20
  • Вул. Нагірна, 1/3-30А
  • Туп. Петра Григоренка, 27
  • Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
  • Пров. Уласа Самчука, 3-41
  • Вул. Чередницька, 22-39
  • Туп. Василя Каразіна, 3-8
  • Пров. Веселий, 3-32
  • Туп. Миколи Сціборського
  • Пров. Новогеоргієвський, 14-21
  • Пров. Ударний, 2
  • Вул. Черниша, 17А
  • Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
  • Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
  • Вул. Оксани Петрусенко, 18А
  • Вул. Софіївська, 75
  • Пров. Володимира Кисельова, 2
  • Просп. Свободи, 32А, 56, 58А
  • Вул. Академіка Герасимовича, 81-106
  • Вул. Гайдамацька, 46-100А
  • Вул. Михайлівська, 3-13
  • Пров. Михайлівський, 17-32
  • Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
  • Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
  • Вул. Пілотів, 1-20
  • Вул. Херсонська, 1-22
  • Вул. Чумацький Шлях, 69-83
  • Вул. 29 вересня, 18, 21
  • Вул. Лейтенанта Покладова, 25, 32А, 34
  • Вул. Небесної Сотні, 41/66
  • Вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
  • Вул. Троїцька, 39/32-64
  • Пров. Медовий, 2А
  • Вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А
  • Вул. Гайдамацька, 31-57
  • Пров. Диканський, 4-14
  • Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
  • Вул. Костянтина Острозького, 28-54
  • Вул. Різдвяна, 1-29
  • Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
  • Просп. Полтавський, 245-275
  • Вул. Соні Делоне, 33-40
  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7-12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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