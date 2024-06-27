Де у п'ятницю цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 17:27
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 28 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 18.00
З 8.00 до 17.00
- Вул. Криворудна, 2Б-ГК-22
- Вул. Скеляста, 31-37
- Вул. Сумська, 83-85
- Вул. Хорольська, 4, 11/56, 27, 44
- Туп. 1-й Озерний, 4-8
- Пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- Вул. Озерна, 3-13
- Туп. Озерний, 3/7-26/13
- Вул. Садківська, 15/20-30/15
- Пров. Садківський, 2-34А
- Туп. Садківський, 3/3-23
- Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
- Вул. Лікаря Бончука, 28-30
- Вул. Шістдесятників, 4А-15
- Вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
- Вул. Республіканська, 93, 93А
- Вул. Експресівка, 47-58
- Пров. Караванний, 1-23, 38, 48А
- Просп. Полтавський, 159-187/2
- Вул. Соні Делоне, 4
- Вул. Хортицька, 3-28/56
- Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- Пров. Арсенальний, 3-16
- Вул. Європейська, 44А-58/20
- Вул. Нагірна, 1/3-30А
- Туп. Петра Григоренка, 27
- Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
- Пров. Уласа Самчука, 3-41
- Вул. Чередницька, 22-39
- Туп. Василя Каразіна, 3-8
- Пров. Веселий, 3-32
- Туп. Миколи Сціборського
- Пров. Новогеоргієвський, 14-21
- Пров. Ударний, 2
- Вул. Черниша, 17А
- Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
- Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
- Вул. Оксани Петрусенко, 18А
- Вул. Софіївська, 75
- Пров. Володимира Кисельова, 2
- Просп. Свободи, 32А, 56, 58А
- Вул. Академіка Герасимовича, 81-106
- Вул. Гайдамацька, 46-100А
- Вул. Михайлівська, 3-13
- Пров. Михайлівський, 17-32
- Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- Вул. Пілотів, 1-20
- Вул. Херсонська, 1-22
- Вул. Чумацький Шлях, 69-83
- Вул. 29 вересня, 18, 21
- Вул. Лейтенанта Покладова, 25, 32А, 34
- Вул. Небесної Сотні, 41/66
- Вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
- Вул. Троїцька, 39/32-64
- Пров. Медовий, 2А
- Вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А
- Вул. Гайдамацька, 31-57
- Пров. Диканський, 4-14
- Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- Вул. Костянтина Острозького, 28-54
- Вул. Різдвяна, 1-29
- Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
- Просп. Полтавський, 245-275
- Вул. Соні Делоне, 33-40
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25.
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