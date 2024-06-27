Де у п'ятницю цілий день не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 347

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 28 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 С. Потоки. З 8.00 до 18.00 Вул. Проліскова, 5, 11. З 8.00 до 17.00 Вул. Криворудна, 2Б-ГК-22

Вул. Скеляста, 31-37

Вул. Сумська, 83-85

Вул. Хорольська, 4, 11/56, 27, 44

Туп. 1-й Озерний, 4-8

Пров. Кам'яногірський, 3/1-24

Вул. Озерна, 3-13

Туп. Озерний, 3/7-26/13

Вул. Садківська, 15/20-30/15

Пров. Садківський, 2-34А

Туп. Садківський, 3/3-23

Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

Вул. Лікаря Бончука, 28-30

Вул. Шістдесятників, 4А-15

Вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

Вул. Республіканська, 93, 93А

Вул. Експресівка, 47-58

Пров. Караванний, 1-23, 38, 48А

Просп. Полтавський, 159-187/2

Вул. Соні Делоне, 4

Вул. Хортицька, 3-28/56

Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

Пров. Арсенальний, 3-16

Вул. Європейська, 44А-58/20

Вул. Нагірна, 1/3-30А

Туп. Петра Григоренка, 27

Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

Пров. Уласа Самчука, 3-41

Вул. Чередницька, 22-39

Туп. Василя Каразіна, 3-8

Пров. Веселий, 3-32

Туп. Миколи Сціборського

Пров. Новогеоргієвський, 14-21

Пров. Ударний, 2

Вул. Черниша, 17А

Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

Вул. Оксани Петрусенко, 18А

Вул. Софіївська, 75

Пров. Володимира Кисельова, 2

Просп. Свободи, 32А, 56, 58А

Вул. Академіка Герасимовича, 81-106

Вул. Гайдамацька, 46-100А

Вул. Михайлівська, 3-13

Пров. Михайлівський, 17-32

Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

Вул. Пілотів, 1-20

Вул. Херсонська, 1-22

Вул. Чумацький Шлях, 69-83

Вул. 29 вересня, 18, 21

Вул. Лейтенанта Покладова, 25, 32А, 34

Вул. Небесної Сотні, 41/66

Вул. Полковника Гегечкорі, 40/53

Вул. Троїцька, 39/32-64

Пров. Медовий, 2А

Вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А

Вул. Гайдамацька, 31-57

Пров. Диканський, 4-14

Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31

Вул. Костянтина Острозького, 28-54

Вул. Різдвяна, 1-29

Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

Просп. Полтавський, 245-275

Вул. Соні Делоне, 33-40

Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25.

Поділитись новиною



