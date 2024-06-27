Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Полтавщина

На Полтавщині створили онлайн-виставку до Дня Конституції України

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 132

 

Онлайн-виставку на своєму веб-сайті презентував Державний архів Полтавської області

До 28 річниці ухвалення Конституції України Державний архів Полтавської області презентує усім бажаючим документальну виставку «Захистимо Конституційні надбання — збережімо Україну!». Про це повідомляють у пресслужбі архіву.

На виставці зібрані копії документів, що ілюструють становлення української конституційності упродовж останніх трьохстот років. Наприклад, усі бажаючі можуть переглянути копію «Конституції Пилипа Орлика» (1710 р.), проєкти Конституцій Української Держави періоду Української революції 1917-1921 рр., фотографії полтавців — авторів конституційних проєктів ХІХ — першої чверті ХХ ст. Драгоманова, Чижевського, Шемета (автор проєкту Лубенської Конституції 1905 року) та багато іншого.

Конституція Пилипа Орлика, 1710 рік


Проєкт Конституції УНР, 1921 рік

 Основна частина документів розповідає про Конституційний процес незалежної України. На початку 1990-х років ухваленню Конституції передувала законотворча робота депутатів усіх рівнів, представників політичних партій та громадських організацій, широких верств населення. Про суспільно-політичну ситуацію в країні (у тому числі на Полтавщині), дискусії щодо найбільш гострих статей конституційного проєкту, ухвалення Конституції України (Основного Закону) 28 червня 1996 року свідчать документи вищих та місцевих органів влади, фрагменти періодичних видань, рідкісні фото.

Не оминули увагою організатори виставки і сучасні події після початку повномасштабного вторгення. Ще один блок виставки розповідає про боротьбу українців із армією РФ, виконання громадянами свого конституційного обов’язку — захисту конституційних прав і свобод, територіальної цілісності України.

Створили виставку на основі документів Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву (м. Київ), Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Центрального державного архіву вищих органів влади та управління (м. Київ), Державного архіву Полтавської області.

Переглянути усі світлини та документи можна за посиланням.

Нагадаємо, усі бажаючі до Дня Конституції України можуть пройти тестування на знання основного закону. Усі учасники після складання тестів отримають сертифікати.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: День Конституції виставка онлайн архів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх