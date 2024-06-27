На Полтавщині створили онлайн-виставку до Дня Конституції України

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До 28 річниці ухвалення Конституції України Державний архів Полтавської області презентує усім бажаючим документальну виставку «Захистимо Конституційні надбання — збережімо Україну!». Про це повідомляють у пресслужбі архіву.

На виставці зібрані копії документів, що ілюструють становлення української конституційності упродовж останніх трьохстот років. Наприклад, усі бажаючі можуть переглянути копію «Конституції Пилипа Орлика» (1710 р.), проєкти Конституцій Української Держави періоду Української революції 1917-1921 рр., фотографії полтавців — авторів конституційних проєктів ХІХ — першої чверті ХХ ст. Драгоманова, Чижевського, Шемета (автор проєкту Лубенської Конституції 1905 року) та багато іншого.

Конституція Пилипа Орлика, 1710 рік





Проєкт Конституції УНР, 1921 рік

Основна частина документів розповідає про Конституційний процес незалежної України. На початку 1990-х років ухваленню Конституції передувала законотворча робота депутатів усіх рівнів, представників політичних партій та громадських організацій, широких верств населення. Про суспільно-політичну ситуацію в країні (у тому числі на Полтавщині), дискусії щодо найбільш гострих статей конституційного проєкту, ухвалення Конституції України (Основного Закону) 28 червня 1996 року свідчать документи вищих та місцевих органів влади, фрагменти періодичних видань, рідкісні фото.

Не оминули увагою організатори виставки і сучасні події після початку повномасштабного вторгення. Ще один блок виставки розповідає про боротьбу українців із армією РФ, виконання громадянами свого конституційного обов’язку — захисту конституційних прав і свобод, територіальної цілісності України.

Створили виставку на основі документів Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву (м. Київ), Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Центрального державного архіву вищих органів влади та управління (м. Київ), Державного архіву Полтавської області.

Переглянути усі світлини та документи можна за посиланням.

Нагадаємо, усі бажаючі до Дня Конституції України можуть пройти тестування на знання основного закону. Усі учасники після складання тестів отримають сертифікати.