У Полтаві під колеса автівки потрапив 11-річний велосипедист

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 210

27 червня близько 16.00 на вулиці Олеся Гончара у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, зіткнулися Daewoo, під керуванням 24-річного водія, та велосипед, яким керував 11-річний хлопець.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав травми та був госпіталізований.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі Кременчука велосипедистка потрапила під колеса автівки.







