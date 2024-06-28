У Полтаві під колеса автівки потрапив 11-річний велосипедист

27 червня близько 16.00 на вулиці Олеся Гончара у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, зіткнулися Daewoo, під керуванням 24-річного водія, та велосипед, яким керував 11-річний хлопець.
Унаслідок ДТП велосипедист отримав травми та був госпіталізований.
Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі Кременчука велосипедистка потрапила під колеса автівки.
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