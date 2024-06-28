Скарлатина, віспа і кашлюк: чим хворіли минулого тижня на Кременчуччині

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 104

За попередній тиждень, із 17 до 23 червня, у Кременчуцькому районі зафіксували 52 випадки інфекційних хвороб. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Найбільше людей традиційно захворіли у Кременчуцькій громаді:

23 випадки вітряної віспи серед дітей;

11 випадків гострої кишкової інфекції (із них — 4 дітей);

2 випадки скарлатини;

1 випадок кашлюка серед дітей.

У Горішніх Плавнях 5 дітей захворіли на вітрянку, ще троє — на скарлатину. Дитина то дорослий захворіли на гострі кишкові інфекції, ще одна дитина захворіла на кашлюк.

У Піщанській громаді у двох дітей виявили вітрянку, а у Глобинській громаді по одній дитині захворіли на вітрянку та гострі кишкові інфекції.

У Градизькій, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Новогалещинській, Оболонській, Омельницькій, Пришибській та Семенівській громадах інфекційні захворювання не реєструвались.

Нагадаємо, медики не рекомендують кременчужанам купатися у місцевих водоймах в межах пляжів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.