Стан води на кременчуцьких пляжах погіршився: фахівці не рекомендують громадянам купатися у водоймах

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У порівнянні з попереднім тижнем на Кременчуцьких пляжах значно погіршився стан води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Станом на 28 червня показники якості води у річках такі:

центральний пляж, річка Дніпро: індекс ЛКП (лактопозитивної палички) — початок пляжу 62 000, кінець пляжу 62 000, (допустиме значення — 5 000). Минулого тижня показник становив 23 000

Якість води у річці Сухий Кагамлик теж погіршилася у порівнянні із минулим тижнем:

пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» — початок пляжу 13 000, кінець пляжу 20 000, (допустиме значення — 5 000). На минулому тижні показник знаходився на гранично-допустимому рівні.

Тож медики вкотре не рекомендують громадянам купатися у цих водоймах у межах пляжів, а також не використовувати воду для миття рук, фруктів та овочів, аби уникнути розповсюдження інфекційних захворювань.

Нагадаємо, на початку червня якість води на центральному пляжі у Дніпрі відповідала допустимим нормам.