На Полтавщині у двох гуртожитках для переселенців порушені стандарти для життя

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 481 Коментарів: 1

У двох гуртожитках на Полтавщині, де наразі проживають внутрішньо переміщені особи, порушені стандарти для життя людей. Інформація про це з’явилася 27 червня на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Регіональна координаторка взаємодії з громадськістю у Полтавській області Інна Книгіна проінспектувала місця для тимчасового проживання переселенців у селах Березова Лука та Петрівка-Роменська Миргородського району, що розташовані на базі гуртожитків товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Край» та публічного акціонерного товариства «Укрнафта».

У цих місцях проживають 10 переселенців, серед них 1 дитина, 2 людини з інвалідністю та 2 людини похилого віку.

За результатами огляду пані Книгіної, умови проживання у жодному з закладів не відповідають нормам.

У селі Березова Лука вбиральня для громадян дерев’яна і знаходиться на вулиці, кімнати менші ніж 6 кв.м на одну людину та не мають меблів для зберігання речей. Також у цьому приміщенні є тільки один холодильник та настільна електроплита, які передбачені для спільного користування і переселенцями, і робітниками підприємства, які теж мешкають у гуртожитку. Окрім цього, між власником гуртожитку та переселенцями не укладені договори на проживання, а також приміщення не забезпечене вогнегасниками.

У селі Петрівка-Роменська кімнати гуртожитку потребують поточного ремонту — деякі з них після пожежі, вікна у дерев’яній рамі, які продуваються. Меблі також необхідно замінити, відсутній безбар’єрний простір для проживаючих там людей з інвалідністю та маломобільних груп населення: належним чином не облаштовані душові та туалети для потреб цих людей. Побутова техніка також (1 холодильник та 1 пральна машина) перебуває у спільному користуванні й переселенцями, і працівниками підприємства, які мешкають у гуртожитку. Договори на проживання між власником гуртожитку та ВПО також не укладені.

За результатами моніторингових візитів регіональна представниця Омбудсмана України у Полтавській області складе звіти., а також надішле відповідні рекомендації до Полтавської облвійськадміністрації щодо усунення виявлених недоліків.

Нагадаємо, наразі у Кременчуці працюють 6 місць тимчасового проживання для ВПО.