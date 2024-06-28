Кременчуцькі філателісти випустили листівку з піснею «Путін – х**ло»

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 163

Українській народній пісні про російського агресора виповнилося десять років

Сьогодні, 28 червня, Кременчуцька спілка філателістів презентувала листівку з серії «Українські народні пісні» під назвою «Путін — х**ло!»

На листівці зображені слова й ноти, а також QR-код з посиланням на оригінал пісні.

Приспівку «Путін — х*йло!», яку вигадали в стосунку до президента Росії Путіна, уперше виконали вболівальники футбольного клубу «Металіст» у Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші з фанами «Шахтаря».

Унаслідок російсько-української війни приспівка широко розповсюдилася, отримавши низку обробок і варіацій й стала інтернет-мемом. «Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс у міжнародній пресі й став широко використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту.

— Пісня виконується бадьоро, завзято й давно вважається по-справжньому українською народною. Тому філателісти Кременчука також вирішили приділити їй увагу та залишити в історії філателії, — сказав Володимир Скляр, голова організації філателістів.