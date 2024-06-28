Кременчуцькі філателісти випустили листівку з піснею «Путін – х**ло»

Сьогодні, 28 червня, Кременчуцька спілка філателістів презентувала листівку з серії «Українські народні пісні» під назвою «Путін — х**ло!»
На листівці зображені слова й ноти, а також QR-код з посиланням на оригінал пісні.
Приспівку «Путін — х*йло!», яку вигадали в стосунку до президента Росії Путіна, уперше виконали вболівальники футбольного клубу «Металіст» у Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші з фанами «Шахтаря».
Унаслідок російсько-української війни приспівка широко розповсюдилася, отримавши низку обробок і варіацій й стала інтернет-мемом. «Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс у міжнародній пресі й став широко використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту.
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