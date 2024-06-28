Найближчими днями очікуються потужні магнітні бурі: як це вплине на здоров'я громадян

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 406

Впливають сонячні спалахи на самопочуття людей завжди індивідуально

Найближчими днями, 28 та 29 червня, землю накриє потужна магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

У п’ятницю, 28 червня, К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягне 6 балів. У суботу показник дещо знизиться — показник геомагнітної активності становитиме 5 балів.

У ці дні люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Щоб уберегтися від впливу магнітних бур, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.