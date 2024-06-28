У лікарні «Кременчуцька» встановили ангіограф — МОЗ

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Апарат розпочне роботу після отримання дозволу на право експлуатації від Державної інспекції ядерного регулювання України

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», яка спеціалізується на лікуванні серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, встановили новітній ангіограф Azurion 5 M20, придбаний у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я 26 червня.

Згідно з повідомленням, таке обладнання дозволить лікарям вдосконалити практику лікування гострого мозкового інсульту шляхом виконання тромбоекстракції, збільшить шанси пацієнта на відновлення й зменшить можливість інвалідизації після інсульту.

Наразі обладнання змонтоване, а працівники лікарні пройшли відповідне навчання. Після отримання дозволу на право експлуатації від Державної інспекції ядерного регулювання України апарат розпочне свою повноцінну роботу.

Що входить в безоплатну допомогу при інфарктах та інсультах

Протягом 2023 року лікарня надала допомогу 880 пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу, 714 — з ішемічним інсультом, 91 пацієнту проведено тромболітичну терапію. За перші п'ять місяців 2024 року проліковано 353 пацієнти з гострим інсультом, з них 306 — з ішемічним інсультом; 54 пацієнтам проведено тромболізис.

Також у 2023 році в серцево-судинному центрі лікарні лікували 319 пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. На базі центру функціонують ліжка судинної хірургії, де цілодобово проводяться операції на судинах, включаючи аорту, сонні артерії та артерії кінцівок. За 2023 рік виконано 142 судинні операції, а за п’ять місяців 2024 року — 110.

Нагадаємо, у 2023 році для розміщення цієї системи виділили частину першого поверху основного корпусу лікарні за адресою вул. Лікаря Парнети, 2. Там для розташування ангіографічної системи необхідно було провести ремонт за 6,5 млн грн. Також для оснащення приміщень з ангіографічною системою, необхідні були меблі, інвентар та медичне обладнання на суму 1,9 млн грн.

Нагадаємо, про те, що Кременчук має отримати ангіограф від Міністерства охорони здоров'я, говорили ще у 2021 році. Тоді встановлення ангіографа та реконструкцію приймального відділення планували завершити до кінця 2021 року.