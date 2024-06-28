Працівникам, які зазнали поранень внаслідок воєнних дій при виконанні трудових обов’язків, хочуть надавати статус ветерана війни

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 2

У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних через бойові дії під час виконання трудових обов’язків такі цивільні працівники можуть отримати статус до осіб з інвалідністю внаслідок війни

Цивільним працівникам, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання внаслідок ракетних, артилерійських обстрілів чи інших бойових дій під час виконання ними трудових обов’язків у період воєнного стану, пропонують надати статус ветерана війни чи особи з інвалідністю внаслідок війни. А сім’ям загиблих цивільних працівників — статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Відповідні пропозиції містяться у законопроєкті № 11367 про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який зареєстрований Верховній Раді цього тижня. Його авторами є 13 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту необхідність внесення змін до закону обґрунтовується тим, що за інформацією Держпраці України, у період з 24 лютого 2022 року до 1 січня 2024 року 1212 цивільний працівників отримали травми та каліцтва при виконанні трудових обов’язків на виробництві внаслідок воєнних дій. З них 413 працівників загинули від ударів ворога. У 2023 році внаслідок бойових дій при виконанні трудових обов’язків потерпілих при виконанні трудових обов’язків 646, з них 196 працівників загинули.

— Діючі нині умови соціального захисту працівників, що зазнали ушкоджень здоров’я внаслідок бойових дій під час виконання ними трудових обов’язків, перебувають на невиправдано низькому рівні, не дають змоги забезпечити належне лікування, відновлення втраченого здоров’я і працездатності. Такі умови явно несправедливі відносно цієї категорії громадян, які добровільно, свідомо продовжували виконувати свої трудові обов’язки у завідомо небезпечних для життя і здоров’я обставинах в умовах воєнного стану, — аргументують ініціатори законопроєкту.

Його автори зазначають, що інші категорії громадян, які наразі підпадають під норми Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», перебуваючи в аналогічних обставинах, забезпечені більш вагомими гарантіями соціального захисту.

Що пропонується

Пропонується внести зміни до статей 7 (Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни), 9 (Особи, які належать до учасників війни), 10 (Сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», віднісши:

працівників підприємств, організацій, установ, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників та державних службовців державних органів, органів військового управління, військових частин, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних внаслідок ракетних, артилерійських обстрілів, інших бойових дій під час виконання трудових обов’язків у період воєнного стану — до осіб з інвалідністю внаслідок війни (доповнення до ст. 7);

(доповнення до ст. 7); таких же працівників, які під час виконання трудових обов’язків у період воєнного стану внаслідок ракетних, артилерійських обстрілів, інших бойових дій зазнали поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності — до учасників війни (доповнення до ст. 9);

(доповнення до ст. 9); сімей таких працівників, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я внаслідок ракетних, артилерійських обстрілів, інших бойових дій під час виконання трудових обов’язків в період воєнного стану — до сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (доповнення до ст. 10).

Нагадаємо, у березні 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7353, який передбачає одноразові грошові виплати працівникам об'єктів критичної інфраструктури та чиновникам за шкоду, заподіяну їх життю та здоров’ю війною, або загибель під час виконання обов’язків публічної служби та роботи на об'єктах критичної інфраструктури. У разі загибелі допомогу виплачуватимуть їх сім’ям. Грошову допомогу можуть отримати у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних із виконанням посадових (службових, професійних) обов’язків під час війни. Її розмір становить 1 млн грн у разі загибелі та від 200 до 800 тисяч грн — у разі встановлення групи інвалідності.