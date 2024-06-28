Зранку надзвичайники евакуювали з квартири на 9 поверсі чоловіка

28 червня зранку у квартирі на 9 поверсі на Київській 14 сталася пожежа, повідомляють очевидці у соцмережах. На місці події працюють рятувальники та патрульні.
За словами сусідів, чоловік сам у себе щось підпалив, і зачинився на балконі із молотком в руках та кричав, щоб викликали всі служби, а коли зламали двері до квартири, і пішли до нього на балкон, то вимагав, щоб його зняли через балкон по драбині. Чоловіка забрала «швидка».
Нагадаємо, що 7 червня у Кременчуці у п'ятиповерхівці на вулиці Університетській загорілася квартира на четвертому поверсі. Із вогню пожежники врятували чотирьох людей, із них двоє — діти. Ще двох людей надзвичайники евакуювали.
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