Зранку надзвичайники евакуювали з квартири на 9 поверсі чоловіка

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 135

28 червня зранку у квартирі на 9 поверсі на Київській 14 сталася пожежа, повідомляють очевидці у соцмережах. На місці події працюють рятувальники та патрульні.

За словами сусідів, чоловік сам у себе щось підпалив, і зачинився на балконі із молотком в руках та кричав, щоб викликали всі служби, а коли зламали двері до квартири, і пішли до нього на балкон, то вимагав, щоб його зняли через балкон по драбині. Чоловіка забрала «швидка».