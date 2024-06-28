Зсув піде у глиб території ще на 50 метрів — головний інженер кар’єру «Кварц»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 171

На підприємстві такий масований відрив ґрунту не прогнозували

Станом на 27 червня зсув на кар’єрі «Кварц» піде у глиб території Кременчуцької громади ще на 50 метрів. Водночас він не має зачепити житлові масиви. Про це повідомив головний інженер кар’єроуправління «Кварц» Олександр Свист.

За його словами, зсув стався на східному борту кар’єру, який не використовувався з 1984 року. На підприємстві такий масований відрив ґрунту не прогнозували, додав Свист.

— Питали: «А скільки ж воно триватиме?» До того часу, поки борт не прийме природний кут стійкості, — сказав головний інженер.

Як розповів в. о. начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко, розпочати роботу з укріплення кар'єру «Кварц» поки неможливо.

Що передувало

25 квітня на кар’єрі «Кварц» стався масований зсув ґрунту. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що загроз для мешканців будинків, що знаходяться поруч з кар’єром немає, але є часткові пошкодження споруд та городів. За його словами, зсув стався через перезволоження ґрунту, «велика маса води в кар’єрі, яка не відкачується, намокання ґрунту, дощі спричинили це».

Ексначальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, сповзання призвело до обвалу близько 30 тисяч кубометрів ґрунту, він відбувся на ділянці кар’єру, яка не експлуатується вже понад 30 років.

Наразі на місці зсуву ґрунту на кар’єрі «Кварц» відбувається виположування. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 25 червня.