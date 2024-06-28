У Кременчуці планують збільшити ставку єдиного податку для деяких підприємців

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Ці зміни можуть почати діяти з 2025 року

У Кременчуці влада планує збільшити ставку єдиного податку для підприємців 2 категорії. Водночас збільшення стосуватиметься лише ФОПів за певною діяльністю. Про це стало відомо під час депутатських комісій з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури й з питань бюджету 27 червня.

Відомо, що для підприємців хочуть збільшити ставку до 20% від мінімальної заробітної плати. Нині на території громади діє ставка 10% для ФОП 2 групи, розповіли під час засідання комісії.

Види діяльності за якими планується збільшення ставки:

Торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Торгівля іншими товарами господарського призначення (одяг, взуття, електроприлади, меблі тощо)

Торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

Торгівля автотранспортними засобами і мотоциклами, їх ремонт

Водночас незмінною залишатиметься ставка для торгівлі з лотків і на ринках, для надання послуг таксі, вантажних перевезень, тобто для деяких підвидів торгівлі. На засіданні додали, що фахівці аналізували спроможність підприємців платити збільшені податки, тому нововведення охоплять лише певні види діяльність.

Ці зміни можуть почати діяти з 2025 року.

Нагадаємо, в Україні на початку червня в першому читанні ухвалили законопроєкт №11090 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби», який призведе до значного підвищення цін на цигарки.