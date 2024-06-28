У центрі Кременчука велосипедистка потрапила під колеса автівки

28 червня, близько 7.00, на проспекті Свободи біля Кредмаша сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, попередньо, велосипедистка переїжджала проїжджу частину та потрапила під автомобіль. Отримала попередньо легкі травми.
На місці працює патрульна поліція.
Рух ускладнений по одній смузі в напрямку вулиці Халаменюка.
Нагадаємо, що від початку року на Полтавщині сталися 25 аварій за участі велосипедистів.
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