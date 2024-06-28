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Здоров'я, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Для сексуальності та здоров'я: найкраща каша для жінок

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 179

Звичайна сочевиця вельми корисна для жіночого здоров'я

Каша особливо корисна для жінок після 40 років, але дієтологи радять їсти її дівчатам різного віку.

Для сексуального здоров’я

Сочевиця є джерелом вітаміну B1, селену, магнію, марганцю та заліза, всіх поживних речовин, корисних для здоров’я жінок, зокрема сексуального. Також сочевиця містить фітоестрогени, які подарують молодість.

Для красивої фігури

Сочевиця містить багато клітковини. Жінка виглядатиме сексуально, тому що клітковина зменшує здуття живота і допомагає схуднути. Є дослідження, що ця речовина навіть підтримує здатність статевих гормонів виконувати свою роботу.

Для здоров’я

По-перше, сочевиця не містить холестерину. По-друге, вона знижує його рівень у крові.

Сочевиця — чудове джерело фолієвої кислоти, яка покращує фертильність жінок.

Сочевиця є чудовим джерелом рослинного білка. Вона на 25% складається із цього компонента.

Приємний бонус: як нежирне джерело білка, сочевиця прискорює вироблення організмом норадреналіну, що стимулює сексуальну активність та покращує настрій.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: каша сочевиця сексуальність жіноче здоров'я корисна каша
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