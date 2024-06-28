Для сексуальності та здоров'я: найкраща каша для жінок

Каша особливо корисна для жінок після 40 років, але дієтологи радять їсти її дівчатам різного віку.
Сочевиця є джерелом вітаміну B1, селену, магнію, марганцю та заліза, всіх поживних речовин, корисних для здоров’я жінок, зокрема сексуального. Також сочевиця містить фітоестрогени, які подарують молодість.
Сочевиця містить багато клітковини. Жінка виглядатиме сексуально, тому що клітковина зменшує здуття живота і допомагає схуднути. Є дослідження, що ця речовина навіть підтримує здатність статевих гормонів виконувати свою роботу.
По-перше, сочевиця не містить холестерину. По-друге, вона знижує його рівень у крові.
Сочевиця — чудове джерело фолієвої кислоти, яка покращує фертильність жінок.
Сочевиця є чудовим джерелом рослинного білка. Вона на 25% складається із цього компонента.
Приємний бонус: як нежирне джерело білка, сочевиця прискорює вироблення організмом норадреналіну, що стимулює сексуальну активність та покращує настрій.
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