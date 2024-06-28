Голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна звільнили з посади судді

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Його звинуватили у позапроцесуальному спілкуванні з адвокатом, тиску на суддю районного суду та в порушенні норм суддівської етики

Вища рада правосуддя 27 червня переглянула рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП та застосувала до голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна максимально суворе дисциплінарне стягнення — подання про звільнення з посади судді, повідомляє «Судово-юридична газета».

Підставою для притягнення голови Полтавського апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності стала скарга директора НАБУ Семена Кривоноса. Згідно з матеріалами досудового розслідування було встановлено, що полтавський адвокат Олег Бутирін та його помічник Максим Садошенко отримали гроші від місцевого мешканця Юрія Улітіна (він одночасно був агентом НАБУ), щодо якого патрульні поліцейські склали протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу про адміністративні порушення. При цьому адвокат повідомив Юрію Улітіну, що зазначені гроші нібито призначаються голові Полтавського апеляційного суду за скасування рішення суду першої інстанції.

31 січня 2024 року Третя дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна. Згідно з рішенням дисциплінарної палати Сергій Гальонкін отримав стягнення у виді суворої догани з позбавленням доплат протягом трьох місяців.

Під час розгляду скарги НАБУ на рішення дисциплінарної палати, члени Вищої ради правосуддя зазначили, що дії Сергії Гальонкіна не відповідали нормам суддівської етики, а відтак Третя дисциплінарна палата застосувала до судді занадто м’яке покарання.

На свій захист Сергій Гальонкін повідомив, що негативних наслідків внаслідок його дій не було. Крім того, він не намагався на когось вплинути, відкриті кримінальні провадження щодо судді також відсутні.

Звільнення Сергія Гальонкіна підтримали 8 членів ВРП. Зазначимо, що Сергій Гальонкін нещодавно подав заяву про звільнення у відставку з посади судді, адже у цьому році судді виповнилося 63 роки і він вже давно мав право на відставку.