Центр Разумкова: українці найбільше довіряють ЗСУ та Зеленському, а найменше — чиновникам та партіям

Вчора, 22:00 Переглядів: 137

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України — їм довіряють 90% опитаних.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова.

Далі по ступені довіри йдуть:

волонтерські організації — 81%,

добровольчі батальйони — 80%,

Державна служба з надзвичайних ситуацій — 79%,

Національна гвардія України — 75%,

Державна прикордонна служба — 71%,

Церква — 63%,

Міністерство оборони України — 61%),

Служба безпеки України — 61%,

громадські організації — 56,5%,

голови міста (селища, села), в якому живе респондент — 51%,

Президент України — 50%.

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до Національної поліції України (відповідно 49% і 43%) та до Національного банку України (відповідно 48% і 42%).

До ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 45% і 46%) та до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 39% і 39%) довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою.

Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) — не довіряють 78,5%, політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (73%), Прокуратурі (64%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (63%), Національному антикорупційному бюро України (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (62%), комерційним банкам (58%).

ЗМІ України не довіряють 50% опитаних. Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 49%, тоді як довіряють — 25%).

А як серед політиків

Серед політиків, посадовців та громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час дослідження Центру Разумкова, найчастіше респонденти висловлювали довіру до Володимира Зеленського (54%). При цьому «особистісний» рівень довіри до Зеленського перевищує «інституційний» рівень довіри до Президента України (Президенту, як соціальному інституту, довіряють 50% опитаних).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до В. Кіма (відповідно 46% і 32,5%), Д. Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), В. Малюка (відповідно 38% і 25%).

Більшість опитаних не довіряють Ю. Тимошенко (80%), О. Арестовичу (80%), Ю.Бойку (77%), М. Безуглій (68%), П. Порошенку (67%), А. Єрмаку (64%), Р. Стефанчуку (64%). Д. Арахамії (62%), Д. Шмигалю (57%).

Чи проводити вибори

Згідно з результатами опитування, лише 22% респондентів позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни. Більшість опитаних (59%) ставляться до цього негативно.

У Центрі Разумкова зазначають, що значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 11,5% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє — 34%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє Президенту, відносна більшість (47%) не підтримують ідею проведення таких виборів (серед тих, хто довіряє Президенту проти проведення виборів 72%).

Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (46%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 11% вважають, що вони згуртують суспільство).

Опитування проводилося з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face на тих територіях, які контролює уряд України та на яких не ведуться бойові дії за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування. Усього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що згідно з цим же опитуванням абсолютна більшість українців (80%) вірять в перемогу України у війні з Росією. При цьому, 38% вважають, що вона настане через 1–2 роки.