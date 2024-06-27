Поліція Полтавщини розшукує Сергія Горбенка, який підозрюється у грабежі

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 130

Також його підозрюють у незаконному заволодінні транспортом

Полтавське районне управління поліції розшукує 30-річного полтавця Сергія Горбенка, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавської області. Чоловік підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 186 (Грабіж) та ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами) Кримінального кодексу України та переховується від суду.

Прикмети підозрюваного:

Зріст: 178 см

Статура: худорлява

Волосся: русяве

Очі: сірі.

На момент зникнення чоловік був одягнений в чорні шорти, сіру футболку та чорні кросівки.

Тих, хто має інформацію, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, поліція просить повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.

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