На ремонт комп’ютерного томографа у лікарні «Кременчуцька» виділяють понад 308 тисяч гривень

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 140

Кременчуцька влада виділяє понад 308 тисяч гривень на ремонт комп’ютерного томографа, що встановлений у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Гроші витратять на закупівлю запчастин та на оплату робітникам, які ремонтуватимуть прилад. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 27 червня.

Кошти виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, комп’ютерний томограф у приймальному відділенні лікарні «Кременчуцька» встановили у червні 2022 року в рамках президентської програми «Велике будівництво».