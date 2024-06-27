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На ремонт комп’ютерного томографа у лікарні «Кременчуцька» виділяють понад 308 тисяч гривень

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 140

Кошти виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

Кременчуцька влада виділяє понад 308 тисяч гривень на ремонт комп’ютерного томографа, що встановлений у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Гроші витратять на закупівлю запчастин та на оплату робітникам, які ремонтуватимуть прилад. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 27 червня. 

Кошти виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. 

Нагадаємо, комп’ютерний томограф у приймальному відділенні лікарні «Кременчуцька» встановили у червні 2022 року в рамках президентської програми «Велике будівництво».

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Автор: Телеграф Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: лікарня Кременчуцька томографія
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