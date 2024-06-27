Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізує закупівлю на ремонт укриття в одному із дитсадків Кременчука

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлю на капремонт та облаштування укриття в одному із дитячих садочків Кременчука. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Договір на облаштування укриття уклали на 1,47 млн грн. Проте на сайті Prozorro не розміщена інформація про перелік робіт, працівників, матеріали й ціни на них.
За словами Проніна, аудитори провели попередню оцінку закупівель.
Далі закупівлю перевірятимуть експерти податкової та Бюро економічної безпеки. А правоохоронці перевірять підприємство-підрядника, з яким уклали договір, на наявність кримінальних проваджень.
Нагадаємо, робоча група «Прозорість та підзвітність» перевіряє також і використання бюджетних коштів комунальним медіа Кременчуцької громади.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.