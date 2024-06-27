Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізує закупівлю на ремонт укриття в одному із дитсадків Кременчука

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 67

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлю на капремонт та облаштування укриття в одному із дитячих садочків Кременчука. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Договір на облаштування укриття уклали на 1,47 млн грн. Проте на сайті Prozorro не розміщена інформація про перелік робіт, працівників, матеріали й ціни на них.

За словами Проніна, аудитори провели попередню оцінку закупівель.

— Для аналізу скористалися Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, там у вільному доступі є інформація по об’єкту. Промоніторили ціни на матеріали. По окремих зафіксували перевищення на 30-50%, по інших — у нормі, по деяких — зменшення, — пише голова ОВА.

Далі закупівлю перевірятимуть експерти податкової та Бюро економічної безпеки. А правоохоронці перевірять підприємство-підрядника, з яким уклали договір, на наявність кримінальних проваджень.

Нагадаємо, робоча група «Прозорість та підзвітність» перевіряє також і використання бюджетних коштів комунальним медіа Кременчуцької громади.