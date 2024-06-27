У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих у «Амсторі»

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 167

Полтавські священнослужителі провели панахиду в пам'ять про душі тих, чиє життя обірвалося два роки тому

27 червня — страшна дата у житті ледь не кожного кременчужанина… Два роки тому, близько 15.51 армія РФ випустила крилату ракету Х-22, яка влучила у торговий центр «Амстор». Тоді в «Амсторі» було багато відвідувачів — працювали магазини одягу, побутової техніки, продуктовий магазин. В результаті ракетного удару 22 людини загинули, більше сотні дістали поранення.

Сьогодні, два роки потому, Кременчук зібрався поблизу місця трагедії, аби вшанувати пам’ять кожного і кожної, чиє життя так раптово і несправедливо обірвала російська ракета.

Поблизу колишнього торгового центру зібралися багато людей — рідні та близькі загиблих, міська влада, небайдужі містяни та ті, кому вдалося врятуватися внаслідок ракетного удару.

Людмила два роки тому втратила тут дочку, Тетяну, яка працювала в «Амсторі». Жінка говорить, досі не може впоратися з відчуттям втрати. Вшанувати пам’ять своєї доньки прийшла разом із матір’ю її хлопця. Пара планувала одружитися — Тетяна на день народження чекала пропозиції від свого коханого. Але страшна трагедія втрутилася в життя молодих людей.

У Дар'ї в «Амсторі» працювала мама, Лариса Коханівська. Дівчина пригадує, понад пів року добивалися, аби Ларису визнали загиблою — до цього вона перебувала у статусі зниклої безвісти.

Офіційно визнали жінку загиблою тільки у квітні 2023 року.

— Ми справилися із втратою лише завдяки тому, що нам треба було довести справу до кінця — щоб таки визнали, що мама загинула. І зараз продовжуємо жити із пам’яттю про неї, — розповідає Дар’я.

Як і минулого року, на честь загиблих звучала після кременчужанки Віти Татарінової, яку дівчина написала в пам'ять про трагедію. Танцювальний номер під пісню виконали дівчата в костюмах янголів.

Панахиду за усіма загиблими відслужили священнослужителі Кременчуцької громади на чолі з архієпископом Полтавським та Кременчуцьким митрополитом Федором. Серед священників був настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон, а також військовий капелан.

Після молитви за душами загиблих усі поклали квіти та запалили лампадки у пам'ять про загиблих.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький звернувся до рідних загиблих і пообіцяв, що виконком вирішить питання, аби до третьої річниці трагедії встановити меморіальні дошки чи пам'ятні знаки, аби про цю втрату і для рідних, і для усього міста пам'ятав і знав кожен.

Нагадаємо, у березні цього року міська влада Кременчука анонсувала створення пам’ятного знаку, присвяченого жертвам ракетного удару по торговельному центру «Амстор». Пам’ятник планують розташувати у сквері в Придніпровському парку, де висадили дерева на згадку про загиблих в «Амсторі».

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.