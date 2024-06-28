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В день Конституції України філателісти Кременчука випустили нові конверти

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 170

 

Нові конверти присвячені видатним кременчужанам Ганні Капустян та Миколі Твердохлібу

Сьогодні, 28 червня, в День Конституції України на головпоштамті Кременчука відбулося урочисте погашення марок на конвертах з зображенням видатних кременчужан Ганни Капустян та Миколи Твердохліба.

 Микола Твердохліб — член Конгресу українських націоналістів, доцент Кременчуцького державного політехнічного інституту, публіцист, історик, громадський діяч, який пішов з життя у 2018 році.

Ганна Капустян — доктор історичних наук, професорка, нагороджена Орденом княгині Ольги 3 ступені за дослідження історії голодомору — геноциду 1932-1933 років українців, була присутня на урочистій події.

Вона — ініціаторка встановлення першого в Україні пам’ятника, присвяченого жертвам голодомору, який розташований в селі Заруддя.

Ганна Капустян — дослідниця й авторка книги «Пам’ять 33-го кличе молодих», яка містить спогади свідків й слово історика про ті страшні події.

— Ця книга була презентована у різних країнах світу, в тому числі Польщі, Великій Британії. Найбільш визначну широту книга отримала після презентації в Організації об'єднаних націй у 2009 році. Її кілька разів перевидавали й зараз в роковини голодомору студенти вишів читають спогади свідків, зібрані в цій книзі, — зазначила жінка.

 Коментуючи сьогоднішнє погашення, історикиня підкреслила:

— Важливо, що погашення марок на конвертах з моїм ім’ям, як доктора історичних наук, професора, відбулося саме сьогодні в День Конституції. Це історична подія. Конституційний процес в Україні має глибокі історичні коріння. 5 квітня 1710 року у місті Бендери був укладений договір між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького, відомий також під сучасними назвами «Конституція Пилипа Орлика» та «Бендерська конституція». Це була перша конституція європейського типу у світі. 28 червня 1996 року прийнята Конституція затвердила територіальну цілісність і державну самостійність України, а також права людини й громадянина. Зараз на фронтах наші воїни виборюють свободу нашого народу, всієї нації, яку підтримує весь демократичний світ.

Голова Кременчуцької організації філателістів Володимир Скляр, коментуючи подію, зазначив, що конверти випущені обмеженим тиражем — по 10 штук кожен. Вони будуть передані в музеї міста для збереження історичної пам’яті.

Голова організації також зазначив, що зараз готується каталог, в якому будуть зібрані всі конверти, випущені кременчуцькими філателістами.

Раніше кременчуцькі філателісти випустили конверти з зображенням литовців, які допомагають Кременчуку

Й конверти й листівки з зображенням військовослужбовців.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: марки філателія главпоштамп погашення марок
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