В день Конституції України філателісти Кременчука випустили нові конверти

Сьогодні, 28 червня, в День Конституції України на головпоштамті Кременчука відбулося урочисте погашення марок на конвертах з зображенням видатних кременчужан Ганни Капустян та Миколи Твердохліба.
Микола Твердохліб — член Конгресу українських націоналістів, доцент Кременчуцького державного політехнічного інституту, публіцист, історик, громадський діяч, який пішов з життя у 2018 році.
Ганна Капустян — доктор історичних наук, професорка, нагороджена Орденом княгині Ольги 3 ступені за дослідження історії голодомору — геноциду 1932-1933 років українців, була присутня на урочистій події.
Вона — ініціаторка встановлення першого в Україні пам’ятника, присвяченого жертвам голодомору, який розташований в селі Заруддя.
Ганна Капустян — дослідниця й авторка книги «Пам’ять 33-го кличе молодих», яка містить спогади свідків й слово історика про ті страшні події.
Коментуючи сьогоднішнє погашення, історикиня підкреслила:
Голова Кременчуцької організації філателістів Володимир Скляр, коментуючи подію, зазначив, що конверти випущені обмеженим тиражем — по 10 штук кожен. Вони будуть передані в музеї міста для збереження історичної пам’яті.
Голова організації також зазначив, що зараз готується каталог, в якому будуть зібрані всі конверти, випущені кременчуцькими філателістами.
Раніше кременчуцькі філателісти випустили конверти з зображенням литовців, які допомагають Кременчуку
Й конверти й листівки з зображенням військовослужбовців.
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