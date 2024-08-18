У центрі Кременчука сталась пожежа у житловому будинку (доповнено)
Сьогодні, 14:29
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Мережею також ширяться відео з евакуацією людей з помешкань будинку
На вулиці Перемоги, 8 у квартирі житлового будинку сталась пожежа. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Мережею також ширяться відео з евакуацією людей з помешкань будинку. На момент публікації новини у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій цю подію не прокоментували.
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У райуправлінні ДСНС підтвердили факт пожежі і евакуацію мешканців будинку, де сталась пожежа.
Нагадаємо, на Полтавщині загорівся мікроавтобус.
Автор: Телеграф
Джерело фото: тг-канал "Х.Кременчук"
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