У центрі Кременчука сталась пожежа у житловому будинку (доповнено)

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 273

Мережею також ширяться відео з евакуацією людей з помешкань будинку

На вулиці Перемоги, 8 у квартирі житлового будинку сталась пожежа. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Мережею також ширяться відео з евакуацією людей з помешкань будинку. На момент публікації новини у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій цю подію не прокоментували.

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У райуправлінні ДСНС підтвердили факт пожежі і евакуацію мешканців будинку, де сталась пожежа.

Нагадаємо, на Полтавщині загорівся мікроавтобус.



