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На Полтавщині зберігатиметься пожежна небезпека — гідрометцентр

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 112

Під час надзвичайного рівня небезпеки Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах

З 18 по 20 серпня у Полтавській області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. 

 

Під час надзвичайного рівня небезпеки Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

Нагадаємо, нещодавно під Кременчуком загорілась суха рослинність, а через пориви вітру вогонь швидко поширювався.

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Автор: Телеграф
Теги: пожежна небезпека ДСНС Укргідрометцентр
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