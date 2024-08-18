На Полтавщині зберігатиметься пожежна небезпека — гідрометцентр

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Під час надзвичайного рівня небезпеки Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах

З 18 по 20 серпня у Полтавській області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Під час надзвичайного рівня небезпеки Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

Нагадаємо, нещодавно під Кременчуком загорілась суха рослинність, а через пориви вітру вогонь швидко поширювався.