На Полтавщині зберігатиметься пожежна небезпека — гідрометцентр

Під час надзвичайного рівня небезпеки Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах
З 18 по 20 серпня у Полтавській області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Під час надзвичайного рівня небезпеки Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
Нагадаємо, нещодавно під Кременчуком загорілась суха рослинність, а через пориви вітру вогонь швидко поширювався.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.