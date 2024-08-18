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У парку Слави ремонтують дороги у зонах відпочинку за понад 60 тисяч гривень

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 78

15 серпня міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що біля Алеї Пам’яті у парку Слави планується зробити благоустрій території

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило послугу ремонту дорожнього покриття у зонах відпочинку зі встановленням бордюрів у парку Слави. Вартість робіт — 63 тисячі 792 гривні. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Закупівля проводилась без використання електронної системи — угоду уклали напряму з підрядницею Ганною Бєлкіною. Роботи мають закінчити до 10 вересня.

За даними Clarity Project, станом на сьогодні підприємиця має 39 підписаних договорів з комунальними підприємствами та установами Кременчука на загальну суму майже 5 млн гривень. За кількістю угод та за їх сумою найбільше — це з «Благоустроєм Кременчука»: 24 угоди на понад 2,4 млн гривень.

Додамо, що 15 серпня міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що біля Алеї Пам’яті у парку Слави планується зробити благоустрій території — замінити стовпи, встановити відеоспостереження та освітлення. Також там заасфальтують доріжку від зупинки громадського транспорту до самої Алеї. 

«Дай бог, щоб ця алея не продовжувалась…»: у Кременчуці відкрили Алею Пам’яті полеглим на російсько-українській війні захисникам

Нагадаємо, навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті. 

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив, що Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

Станом на початок червня стало відомо, що підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників. 

 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: парк Слави алея пам'яті Prozorro Благоустрій Кременчука
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