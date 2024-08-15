Від зупинки громадського транспорту до Алеї Пам’яті влада планує зробити тротуарну доріжку

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 0

Біля Алеї Пам’яті кременчуцька влада планує зробити благоустрій території — замінити стовпи, встановити відеоспостереження та освітлення. Також там заасфальтують доріжку від зупинки громадського транспорту до самої Алеї. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 15 серпня.

Тротуарна доріжка проходитиме від вулиці Університетська до вулиці Театральна.

— До 29 числа однозначно маємо зробити. До Дня пам’яті Іловайської трагедії ми маємо заасфальтувати цю доріжку, — сказав міський голова.

Нагадаємо, 10 серпня у Кременчуці офіційно відкрили Алею Пам’яті. На її облаштування у квітні зі Стабілізаційного фонду виділили 1,5 млн грн. Ще 100 тисяч виділять протягом 2025-2026 років. Балансоутримувачем даного об’єкту є «Благоустрій Кременчука», який підпорядковується департаменту ЖКГ. На початку серпня стало відомо, що на 2024 рік у Кременчуці збільшили обсяги фінансування на облаштування Алеї Пам’яті у парку Слави — до 2,5 млн гривень. Також на додаткове обладнання на облаштування Алеї планували виділити майже 200 тисяч гривень. У цю суму включили вартість системи відеоспостереження для запобігання вандалізму — 98 тисяч 200 грн, купівлю 200 ваз на загальну суму 25 тисяч гривень та флагштоку (разом з монтажем) — 35 тисяч гривень.