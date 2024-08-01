На облаштування Алеї Пам’яті у Кременчуці планують збільшити фінансування

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На 2024 рік у Кременчуці планують збільшити обсяги фінансування на облаштування Алеї Пам’яті у парку Слави — з 1,5 млн до 2,5 млн гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили 1 серпня.

Також на додаткове обладнання на облаштування Алеї планують виділити майже 200 тисяч гривень. У цю суму включили вартість системи відеоспостереження для запобігання вандалізму — 98 тисяч 200 грн, купівлю 200 ваз на загальну суму 25 тисяч гривень та флагштоку (разом з монтажем) — 35 тисяч гривень.

Нагадаємо, у липні у парку Слави почали монтувати стенди загиблих кременчуцьких військових. Раніше Алею Пам'яті хотіли розмістити біля приміщення міської ради.