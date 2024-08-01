На Полтавщині працює ППО — Повітряні сили

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 36

Офіційної інформації про ситуацію в області наразі немає

На Полтавщину працює протиповітряна оборона. Про це повідомляють у пресслужбі командування Повітряних сил Збройних сил України.

За попередньою інформацією, в області збивають розвідувальні безпілотники.

Повітряна тривога в області розпочалася о 10.44. Перед цим моніторингові телеграм-канали попереджали про розвідувальний дрон над Миргородом.

Наразі офіційної інформації від влади області наразі немає. Повітряна тривога на Полтавщині продовжується.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня у Кременчуці лунали вибухи. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що влучань немає.