На Полтавщину працює протиповітряна оборона. Про це повідомляють у пресслужбі командування Повітряних сил Збройних сил України.
За попередньою інформацією, в області збивають розвідувальні безпілотники.
Повітряна тривога в області розпочалася о 10.44. Перед цим моніторингові телеграм-канали попереджали про розвідувальний дрон над Миргородом.
Наразі офіційної інформації від влади області наразі немає. Повітряна тривога на Полтавщині продовжується.
Нагадаємо, у ніч на 31 серпня у Кременчуці лунали вибухи. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що влучань немає.
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