«Намагаємось, щоб було 24, як по закону». У Кременчуці прокоментували норму формування перших класів

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Інші класи початкової школи переформатовувати не будуть

Станом на початок серпня у школах Кременчука продовжують формувати перші класи. За словами директора департаменту освіти Геннадія Москалика, у перші класи набиратимуть не більше 24 учнів згідно з Законом України «Про повну загальну середню освіту». Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 1 серпня.

— Перші класи будуть сформовані на 1 вересня. Звичайно, намагаємось, щоб було 24, як по закону. Решта — 30, — розповів Геннадій Москалик.

Нагадаємо, з навчального року 2024/25 наповнюваність класів початкової школи обмежать 24 учнями, повідомив національний експерт проєкту DECIDE з розвитку демократичних освітніх систем в громадах та експерт з питань освіти Центрального офісу реформ Сергій Дятленко.

Норма стосується лише набору до 1 класу, йдеться у Законі України «Про повну загальну середню освіту». Інші класи початкової школи переформатовувати не будуть.

10 квітня під час засідання сесії Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець озвучила депутатський запит щодо зменшення кількості дітей у перших класах у Кременчуці. Вона зауважила, що у навчальному році 2023/24 до перших класів вступило 1678 дітей, яких розподілили у 61 клас. А отже середня наповнюваність кожного класу становила 27-28 школярів.