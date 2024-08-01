Мешканець Лубенщини брехав щодо проживаючих у нього переселенців

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 385

Мешканця Лубенської громади підозрюють у шахрайстві: чоловік надавав недостовірну інформацію щодо переселенців, які проживають у нього. Таку інформацію надає пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпеця, 49-річний чоловік надавав недостовірні відомості про поселення внутрішньо переміщених осіб у належному йому житловому приміщенні.

— Це дозволило фігуранту весь минулий рік отримувати грошову компенсацію від Товариства Червоного Хреста України. Наразі правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні шахрайства. Тривають слідчі дії, — додає правоохоронець.

Поліція порушила кримінальні провадження за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу (Шахрайство, вчинено повторно) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, торік мешканець Глобинської громади протягом кількох місяців підробляв документи щодо проживання у нього переселенців, аби отримувати компенсацію від держави.