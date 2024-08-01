У відомості Першої лікарні планують внести зміни: як це пов’язано з реорганізацією лікарні «Придніпровська»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 0

У Кременчуці планують внести зміни до відомостей Кременчуцької першої лікарні ім. О.Т. Богаєвського. Зокрема, додається пункт про те, що некомерційне комунальне підприємство є правонаступником всього майна, прав та обов’язків лікарні Придніпровська. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

Зміни до відомостей мають розглянути депутати на сесії Кременчуцької міської ради.

Зазначимо, що Вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вже позивається до Полтавського окружного адміністративного суду на кременчуцьку міську раду. Це стосується рішення міськради про реорганізацію лікарні «Придніпровська». За словами голови профспілки Сергія Москальця, суд відхилив одну з позивних заяв «про забезпечення позову, тобто щоб припинили рішення (міської ради — ред.) на період судового розслідування».

Що передувало

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна.

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ.

19 червня під час акції стало відомо, що у майбутньому служба може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.

2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції.

3 липня у Кременчуці пройшла акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська». 31 липня учасники протесту перекрили рух машин на кількох вулицях Кременчука.