«Прощаємося з ним у день його народження»: у Кременчуці в останню путь провели померлого військового Юрія Гурова

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 143

Попри те, що прослужив Юрій усього п'ять місяців, побратими ставилися до нього як до батька та прислухалися до його порад

Сьогодні, 1 серпня, у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці попрощалися із померлим військовослужбовцем Юрієм Гуровим. Так склалося, що прощалися із Юрієм у день його народження — народився чоловік 1 серпня 1975 року. Сьогодні йому виповнилося б 49 років.

Навчався Юрій у загальноосвітній школі № 9, далі освіту здобув у професійно-технічному училищі № 26. Тривалий час працював на заводі «КрАЗ». Провести чоловіка в останню путь зібралися небагато людей — родичі, знайомі, колишні однокласники.

Однокласниця військового, Марія, говорить, що у шкільні роки вони із Юрієм дружили, проте після закінчення школи життя їх порозкидало у різні сторони, тому практично не спілкувалися.

— Ми з ним жили поруч, тому кожного разу ходили у школу разом, були дуже близькими друзями. Тоді підтримували один одного завжди, допомагали у всьому. Проте згодом я переїхала, тому якось далі спілкування наше й не продовжилося. Дуже шкода, що такі люди, як Юрій, йдуть. Він міг би ще жити й жити, — розповідає жінка.

Побратими чоловіка дуже хотіли приїхати попрощатися, але через напружену ситуацію не змогли вирватися, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.

— На військову службу Юрій мобілізувався 22 лютого 2024 року. Служив у 110-й окремій механізованій бригаді. Попри те, що прослужив він не дуже довго, товариші по службі ставилися до нього з повагою, прислухалися до порад і навіть вважали за батька. Юрій брав участь у бойових діях, був поранений. Проте, на жаль, життя його обірвалося внаслідок хвороби — тромбоемболії легеневої артерії, — говорить військовослужбовиця.

З рідних у Юрія лишилася тільки сестра: батьки уже померли, а дружини та дітей чоловік не мав.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Юрія на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.