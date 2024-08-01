«Прощаємося з ним у день його народження»: у Кременчуці в останню путь провели померлого військового Юрія Гурова

Попри те, що прослужив Юрій усього п'ять місяців, побратими ставилися до нього як до батька та прислухалися до його порад
Сьогодні, 1 серпня, у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці попрощалися із померлим військовослужбовцем Юрієм Гуровим. Так склалося, що прощалися із Юрієм у день його народження — народився чоловік 1 серпня 1975 року. Сьогодні йому виповнилося б 49 років.
Навчався Юрій у загальноосвітній школі № 9, далі освіту здобув у професійно-технічному училищі № 26. Тривалий час працював на заводі «КрАЗ». Провести чоловіка в останню путь зібралися небагато людей — родичі, знайомі, колишні однокласники.
Однокласниця військового, Марія, говорить, що у шкільні роки вони із Юрієм дружили, проте після закінчення школи життя їх порозкидало у різні сторони, тому практично не спілкувалися.
Побратими чоловіка дуже хотіли приїхати попрощатися, але через напружену ситуацію не змогли вирватися, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.
З рідних у Юрія лишилася тільки сестра: батьки уже померли, а дружини та дітей чоловік не мав.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Юрія на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.