Реорганізація лікарні «Придніпровська». Кременчуцька профспілка машиністів позивається на міську владу

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 378

Вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука позивається до Полтавського окружного адміністративного суду на кременчуцьку міську раду. На думку профспілки, рішення міської влади щодо реорганізації лікарні «Придніпровська» — є протиправним та нечинним. Про це стало відомо з ухвали суду за 22 липня.

На думку заявника, об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першої міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського «позбавить членів профспілки права на охорону здоров’я і на отримання медичних послуг». Вказано, що Перша лікарня «не має права проводити попередні (періодичні) медичні огляди окремих категорій працівників залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту».

— До того ж рішення має ознаки протиправності з огляду на пряму законодавчу заборону реорганізації та скорочення закладів охорони здоров’я комунальної власності у формі комунального підприємства, — йдеться у судовому документі.

Полтавський окружний суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду, а також відкрити провадження в адміністративній справі за позовом профспілки.

Що відомо про реорганізацію лікарні «Придніпровська»

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

У майбутньому НСЗУ може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції.

Зазначимо, що 2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.