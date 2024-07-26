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У Кременчуці презентували застосунок «Кременчук Цифровий»

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 919

У майбутньому в місті планують створити фізичну картку кременчужанина

26 липня на фестивалі «Урбан.Бізнес.Фест» презентували застосунок «Кременчук Цифровий». 

Нині він вже є на платформах Android та iOS, скористатися ним кременчужани поки що не можуть, заявив заступник директора комунального підприємства «Міськоформлення» Богдан Бабіч. Застосунок працює у тестовому режимі. Водночас Бабіч зазначив, що до дня міста, 29 вересня, «Кременчук Цифровий» буде доступним для широкого загалу. 

Стартова сторінка застосунку міститиме новини виконавчого комітету. На другому сервісі кременчужани зможуть дізнатися про аварійні події житлово-комунальної сфери за вказаною адресою, розповів Бабіч. 

Третій сервіс міститиме інформацію про рух транспорту, запис до центру надання адміністративних послуг, зони відпочинку, запис до ТСЦ МВС, міські заходи, про перейменування та місце розташування укриття. 

Надалі, наголосив Бабіч, застосунок «розширюватимуть» — туди можуть додати функцію проведення опитувань, подання звернень, електронні квитки тощо.

Після запуску застосунку, у Кременчуці планують ввести і фізичну картку кременчужанина. 

— Ця картка, скоріш за все, буде безкоштовною. Місце отримання, ймовірно, буде ЦНАП. Але це перспективний напрямок і точно ще не визначено, — розповів Бабіч.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що влада впроваджує ID-картки жителів Кременчука — «Картка кременчужанина» у формі мобільного застосунку «Кременчук Цифровий». 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: кременчук цифровий
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