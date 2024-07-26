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«Полтаваобленерго» скоригували графіки погодинного відключення світла (оновлено)

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 597 Коментарів: 1

 

Період відключення світла громадянам дещо зменшили

Сьогодні, 26 липня, з 13.00 «Полтаваобленерго» змінює графіки погодинного відключення світла. Про це повідомила пресслужба компанії у своєму телеграм-каналі.

Періоди відключень для громадян частково зменшили: до 18.00 вимикатимуть одну чергу споживачів.

Раніше ж із 13.00 мали вимикати світло відразу двом чергам.

Детальніше ознайомитися з графіком відключень можна за посиланням.

Знайти свою чергу — у переліку адрес.

Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла графік відключень погодинні відключення Полтаваобленерго
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Коментарі: 1

67
колобок:
Сьогодні, 17:35

Зрідка секондхенди дуже величезними фурами вивозять на дальні села неліквідний товар та викидають купою просто неба безліч здоровенних мішків. Люди витягують з них речі, вишукуючи щось путнє. Процес цей дуже довгий, ажде 80 відсотків речей просто непотріб, якого дуже багато. Буває, знаходять щось потрібне...

 

Оце так шукати свою адресу в отих списках.

 


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