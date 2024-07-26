«Полтаваобленерго» скоригували графіки погодинного відключення світла (оновлено)

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 597 Коментарів: 1

Сьогодні, 26 липня, з 13.00 «Полтаваобленерго» змінює графіки погодинного відключення світла. Про це повідомила пресслужба компанії у своєму телеграм-каналі.

Періоди відключень для громадян частково зменшили: до 18.00 вимикатимуть одну чергу споживачів.

Раніше ж із 13.00 мали вимикати світло відразу двом чергам.

Детальніше ознайомитися з графіком відключень можна за посиланням.

Знайти свою чергу — у переліку адрес.

Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.